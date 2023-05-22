Украина заявила о начале контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», - сказал он в эфире канала Rai 1.

Говоря о поставках Западом вооружений, Подоляк сказал, что Украина собирается применять на своих территориях. Что касается возможной передачи Киеву истребителей F-16, то Подоляк заявил, что они необходимы, чтобы «перекрыть воздушное пространство».