На саммите Алиев-Пашинян-Путин «должны принять два документа»

«Коммерсант» пишет, что «по итогам саммита — во всяком случае, на это рассчитывают в Москве — должны принять как минимум два документа».

В четверг, 25 мая, в Москве пройдет трехсторонний саммит с участием лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина.

По данным издания, «их согласование продолжалось весь день 24 мая. Один готовили вице-премьеры — о разблокировании транспортных коммуникаций. Другой — пятое по счету совместное заявление Алиева, Пашиняна и Путина — шлифовали внешнеполитические ведомства трех стран».

Издание указывает на тот факт, что принятие документов, «которыми с момента окончания осенью 2020 года второй карабахской войны оформляется посредническая деятельность российской стороны, позволяет Москве говорить о конкретных результатах проделанной работы и подчеркивать свою роль на Южном Кавказе (по итогам переговоров в США в начале мая и в Брюсселе 14 мая никаких документов не принималось)».

По мнению председателя Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, «логика переговоров в Москве на уровне лидеров трех стран не будет сильно отличаться от того сценария, который обсуждался… в Вашингтоне и Брюсселе».

«Однако определенные нюансы российская сторона постарается внести. Они в первую очередь будут связаны с разблокировкой коммуникаций и со статусом российских миротворцев и сроком их нахождения в… Карабахе, пусть даже в ином статусе, может быть, даже не в том количестве, но чтобы тем не менее их необходимость была признана», — сказал Навасардян российскому изданию.

По его словам, Россия постарается сделать так, чтобы ее интересы были учтены, раз уж «Армения готова признать Карабах частью Азербайджана».