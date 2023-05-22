Новые назначения в ОАО «Azenco»
Состоялось очередное ежегодное собрание акционеров ОАО «Azenco». В ходе собрания были заслушаны отчеты и состоялись обсуждения относительно состава Совета правления и нового Наблюдательного совета Общества.
Решением акционеров глава Совета правления Вугар Алиев избран председателем Наблюдательного совета, а его место занял Пярвиз Гаджиев. Помимо этого, Рамазан Сафаров стал первым заместителем руководителя Совета правления, Этибар Ахмедов – заместителем.
ОАО «Azenco» - крупная строительная компания в сфере энергетики и промышленности, реализующая договоры в сфере проектирования, строительства и закупок.