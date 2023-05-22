Сколько больных СПИДом в Азербайджане

В 2022 году в Азербайджане было зарегистрировано 89 человек с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), сообщили в Госкомитете по статистике.

Всего на учете в медицинских учреждениях состоит 2 675 больных СПИД, один из них – несовершеннолетний.

Отметим, в 2018 году было зарегистрировано 630 человек с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), в 2019 году - 686, в 2020 году - 547, в 2021 году - 671.