Министр здравоохранения Азербайджана с генеральным директором ВОЗ
В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча главы азербайджанской делегации, министра здравоохранения Теймура Мусаева и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
В начале встречи глава азербайджанской делегации поздравил генерального директора ВОЗ по случаю 75-летия создания Всемирной организации здравоохранения. Теймур Мусаев отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, 100-летний юбилей которого отмечает Азербайджан в этом году, заложил прочную основу для тесного и успешного сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ. Помимо этого, президент Ильхам Алиев придает большое значение дальнейшему расширению взаимодействий с влиятельной организацией здравоохранения.
Было отмечено, что во время широкого распространения пандемии коронавируса в мире президент Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения выступил с рядом инициатив по мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией.
Подчеркнув, что Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, министр выразил благодарность Тедросу Адханому Гебрейесусу за эффективное сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном в период пандемии и за ценные рекомендации, данные Организацией.
Генеральный директор ВОЗ напомнил о гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Организации в период пандемии, а также о глобальных призывах к сотрудничеству стран в борьбе с коронавирусом. Глава ВОЗ подчеркнул важность проведения в преддверии 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения очередной встречи министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения, прошедшей под председательством Азербайджана в формате видеоконференции с целью обсуждения глобальных проблем здравоохранения и путей их решения.
В завершение стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, важности применения проверенных на международном уровне цифровых решений в службах первичной медико-санитарной помощи, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.