Министр здравоохранения Азербайджана с генеральным директором ВОЗ

В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча главы азербайджанской делегации, министра здравоохранения Теймура Мусаева и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

В начале встречи глава азербайджанской делегации поздравил генерального директора ВОЗ по случаю 75-летия создания Всемирной организации здравоохранения. Теймур Мусаев отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, 100-летний юбилей которого отмечает Азербайджан в этом году, заложил прочную основу для тесного и успешного сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ. Помимо этого, президент Ильхам Алиев придает большое значение дальнейшему расширению взаимодействий с влиятельной организацией здравоохранения.

Было отмечено, что во время широкого распространения пандемии коронавируса в мире президент Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения выступил с рядом инициатив по мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией.