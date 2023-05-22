Moody's Investors Service: Россия уходит с Кавказа, ее место займут США, Иран и Турция

Роль России на пространстве Содружества независимых государств (СНГ) может быть подвержена «размыванию», но ее геополитические амбиции не уменьшаются, что создает дополнительные риски для региона, пишет международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в обзоре, посвященном геополитической динамике в постсоветских государствах.

На фоне «видимой отстраненности» России в конфликте вокруг Карабаха другие страны стремятся «застолбить свои позиции» в регионе, констатирует Moody's. В частности, аналитики агентства считают, что Иран с его экономическими связями в Армении может повысить свою вовлеченность в армяно-азербайджанский конфликт, поскольку он пытается уравновесить растущее влияние Турции на Кавказе.

«Главное стремление России - сохранить присутствие в регионе, держать там флаг. Больше всего ей подходит статус-кво - замороженный статус конфликтов на постсоветском пространстве», - отмечает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

По его мнению, в нынешних условиях перспектива прихода других держав в регион вполне реальна: например, та же Армения в очередной раз заявила о возможном выходе из ОДКБ; если это произойдет, то Ереван сможет размещать у себя военную инфраструктуру третьих стран. «Параллельно с этим если американцы могут обеспечить безопасность армян, то те же турки могут обеспечить безопасность Азербайджана», - указывает эксперт.