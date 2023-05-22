Находящийся с официальным визитом в Пакистане начальник Генштаба азербайджанской армии Керим Велиев встретился с федеральным министром обороны этой страны Асифом Мухаммедом Хаваджой.

На встрече Хаваджа отметил высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнув, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана и придает особую значимость расширению военных связей с нашей страной.

Отметив, что Азербайджан и Пакистан оказывают взаимную поддержку по всем вопросам как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация и новые вызовы в регионах расположения Азербайджана и Пакистана порождают необходимость укрепления двустороннего военного сотрудничества.

Хаваджа подчеркнул важность повышения боеспособности армий обеих стран, обмена опытом в этой области, а также дальнейшего развития достигнутых результатов.

Стороны обсудили вопросы проведения совместных учений, сотрудничества в области оборонной промышленности, в том числе ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и подчеркнули важность дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Во встрече также принимал участие посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов.