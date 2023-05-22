Баллистическая ракета Habar с дальностью 2000 км и массой боевой части 1500 кг была представлена на церемонии, на которой присутствовал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани, сообщает иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия, Аштиани сказал, что ракета является результатом многолетних усилий иранских ученых из Организации аэрокосмической промышленности (AIO) Министерства обороны, добавив, что ракета оснащена технологией уклонения от радаров и может проходить через системы ПВО противника.