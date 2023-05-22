В Баку «отремонтировали» историческое здание

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры выявили факт вмешательства в эстетический и архитектурный облик исторического здания на улице Самеда Вургуна в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили в Госслужбе, по факту принимаются меры в соответствии с требованием законодательства:

«Согласно статье 10 Закона Азербайджана «Об охране памятников истории и культуры», запрещается изменять художественно-эстетический облик памятников, проводить ремонтные, строительные, профилактические и другие работы, которые могут представлять для них опасность.

Нарушители несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана. Мы призываем арендаторов и владельцев исторических зданий (памятников) бережно относиться к их охране, а также художественно-эстетическому облику нашего города».