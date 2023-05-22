«Вагнеровцы» начали покидать Бахмут. ВСУ прокомментировали Видео; Обновлено 13:05
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинскому порталу LIGA.net пока не подтвердил информацию о якобы выводе «вагнеровцев» из Бахмута, однако отметил, что интенсивность атак россиян в последние дни значительно снизилась.
«Мы констатируем уменьшение атак. Возможно, это связано с их перегруппировкой. Мы, несомненно, этим воспользуемся», - заявил Череватый.
«Тем не менее для уточнения информации нужно время», - добавил он.
* * * 11:10
ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута (город в Донецкой области Украины) в тыловые районы. Об этом сообщил глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин.
«Выходим в тыловые районы. Главное, что аккуратно, по одной единице. Все остальные до 1 июня [выйдут], все передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут назад. А мы поедем залатать технику. Отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу», - сказал Пригожин на видео, которое опубликовала его пресс-служба.