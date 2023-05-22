Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинскому порталу LIGA.net пока не подтвердил информацию о якобы выводе «вагнеровцев» из Бахмута, однако отметил, что интенсивность атак россиян в последние дни значительно снизилась.

«Мы констатируем уменьшение атак. Возможно, это связано с их перегруппировкой. Мы, несомненно, этим воспользуемся», - заявил Череватый.

«Тем не менее для уточнения информации нужно время», - добавил он.