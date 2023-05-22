Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:10

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции в Хиросиме о необходимости реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. По словам генсека, глобальная финансовая архитектура является устаревшей, нефункциональной и несправедливой. В последние годы критика в адрес ООН и Совета Безопасности стала привычным явлением. Настолько, что даже сам Гутерриш периодически подтверждает ее объективность. Однако на сей раз генсек обосновал необходимость реформ своей структуры экономическими выкладками, что придало критике ООН особую интригу, которая будет небезынтересной и для азербайджанской общественности – в конце концов, не каждый день приходится слышать откровения на столь высоком уровне.

Так, Антониу Гутерриш считает, что перед лицом экономических потрясений, спровоцированных пандемией COVID-19 и конфликтом в Украине, мировая финансовая система не смогла выполнить свою основную функцию глобальной «страховочной сети». Явно имея в виду подписанные в 1944 году в городке Бреттон-Вудс (штат Нью-Гэмпшир 1944 года) договоренности, заложившие основы послевоенной финансовой системы, генсек ООН привел конкретные цифры, каждая из которых по своей социально-политической значимости эквивалентна мощности ядерного взрыва. Факты, приведенные Антониу Гутерришем, вызывают целый перечень вопросов не только к ООН и Совбезу, но и к другим международным структурам, в чьи обязанности входит регулирование мировой экономики. Так, экономически развитые страны, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию и Канаду (то есть государства, входящие в «Большую семерку» - G7), получили от Международного валютного фонда (МВФ) в восемь раз большую финансовую помощь, нежели государства Африки. Во время пандемии коронавируса страны G7 получили от МВФ в общей сложности 280 миллиардов долларов в то время, как тем же африканским странам досталось всего 34 миллиарда. Всего же в период пандемии МВФ выделил в виде специальных прав заимствования или SDR (искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ – ред.) 650 миллиардов долларов.

В свое время эти деньги, созданные, по сути, из ничего, вызвали немало нареканий, хотя и очень помогли ряду стран мира сохранить свою экономику. Но генсек озадачил мировую аудиторию другим вопросом: как получилось, что страны G7 с населением 772 миллиона человек получили от МВФ 280 миллиардов долларов, а Африка, которую населяют 1,3 миллиарда человек, чуть ли не вдвое меньше? По словам Гутерриша, подобное распределение финансовой помощи в корне неправильно. В переводе с дипломатического языка на обычный генеральный секретарь ООН выразил сомнение в корректности методов, которыми мировой финансовый регулятор наводит глобальный порядок. С другой стороны, никаких америк генсек ООН не открыл - специалистам уже давно известно, что в мировой финансовой системе существует дисбаланс в пользу развитых стран, а в глобальных экономических и финансовых структурах – системное и несправедливое отношение в пользу богатых государств. Что, естественно, не может не вызывать разочарования в странах развивающихся. Но, что самое поразительное, при всей своей вопиющей несправедливости этот дисбаланс вполне соответствует существующим правилам. Дело в том, что поскольку богатые страны являются самыми крупными донорами МВФ, то они, соответственно, при распределении средств фонда имеют больше голосов и влияния. Поэтому, в отличие от бедных стран, богатые смогли с помощью масштабных мер монетарной и фискальной политик быстро оправиться от экономических последствий пандемии. Что же касается моральной стороны вопроса, то есть в существующих правилах нечто фундаментально неправильное и даже порочное. И так считает не только генсек ООН, но и подавляющее большинство человечества.