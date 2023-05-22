Ле Пен о влиянии Путина

Глава французской парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен отвергла обвинения в политическом влиянии на нее президента России Владимира Путина, сообщает агентство AFP.

"Я никогда не была жертвой какой-либо попытки повлиять на меня", - заявила она в ходе парламентских слушаний по вопросу об иностранном политическом вмешательстве. Комментируя кредит в размере 9,4 млн евро, полученный ее партией в 2014 году от Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), Ле Пен заявила, что получила деньги без каких-либо политических обязательств. "Если бы мне нужно было взять на себя обязательства, я бы этого не подписала", - подчеркнула она.

По словам Ле Пен, французские банки в то время не захотели вести дела с ее партией и она была вынуждена искать финансирование за границей: "Я взяла кредит у банка, а не у Владимира Путина".