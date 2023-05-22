Кремль назвал «ответственных» за теракты в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в организации терактов на территории России, сообщают российские СМИ.
«Это вопросы к спецслужбам. Информация общеизвестна. Продолжаются враждебные действия Украины против России», — заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что ответственность за все происходящие ЧП лежит именно на террористах, а не на российских силовиках, которые борются с исполнителями терактов.
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