Кремль назвал «ответственных» за теракты в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в организации терактов на территории России, сообщают российские СМИ.

«Это вопросы к спецслужбам. Информация общеизвестна. Продолжаются враждебные действия Украины против России», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что ответственность за все происходящие ЧП лежит именно на террористах, а не на российских силовиках, которые борются с исполнителями терактов.