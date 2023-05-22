На Америку надвигается катастрофа наш комментарий
Хотя переговоры по потолку государственного долга США между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти были «весьма продуктивными», соглашение по-прежнему не достигнуто. И пока никто не берется предсказать, будет ли оно достигнуто вообще…
В преддверии встречи с Маккарти президент Байден сказал, что не сомневается в достижении определенного прогресса.
«У нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт», - заверил президент США, добавив, что лично он альтернативы не видит.
Что же касается Маккарти, то его настрой куда менее оптимистичен. В частности, спикер Палаты представителей заявил, что ни за что не предложит Конгрессу увеличить потолок госдолга и что, по его мнению, законодателям давно уже пора изменить направление и масштабы федеральных расходов.
«Давайте посмотрим, как мы дошли до этой ситуации, - сказал на пресс-конференции Кевин Маккарти. – До дефолта Байдена по госдолгу остается десять дней (встреча состоялась в понедельник – ред.). Несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам, президент месяцами игнорировал надвигающийся кризис. В результате из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым в истории США дефолтом».
Примечательно, что Кевин Маккарти назвал надвигающийся финансовый кризис «дефолтом Байдена». Как пишут американские СМИ, после встречи с президентом Маккарти сообщил однопартийцам за закрытыми дверями, что исполнительная и законодательная власти нисколько не приблизились к сделке. По словам спикера, Джо Байден, настаивая, чтобы Маккарти исполнил свою часть работы по увеличению потолка государственного долга, пытается таким образом «переписать историю» и свалить на него вину за грядущий дефолт. На самом деле именно Байден больше ста дней отказывался вести переговоры на эту тему.
Хотя демократы в Белом доме утверждают обратное, требования по вопросам госдолга, выдвигаемые представителями Республиканской партии, стали препятствием для соглашения между Конгрессом и администрацией Белого дома. По словам демократов, именно лидеры республиканцев, а вовсе не президент США или руководство Демократической партии угрожают Соединенным Штатам беспрецедентным дефолтом.
По их мнению, республиканцы берут экономику в заложницы и подталкивают страну на грань дефолта, который может стоить миллионов рабочих мест и ввергнуть страну в чудовищную по масштабам рецессию.
Демократы уже подсчитали, что бюджетное предложение их политических оппонентов лишит страну 100 тысяч рабочих мест для учителей и вспомогательного персонала, сократит две тысячи должностей в правоохранительных органах и может поставить под угрозу медицинское обслуживание миллионов американцев. Одновременно эти меры расширят налоговые льготы для корпораций и наиболее богатых граждан страны. А потому считают, что еще можно достичь разумного двухпартийного соглашения, если республиканцы вернутся за стол переговоров в духе доброй воли.
Пока же переговоры поставлены на режим «пауза» несмотря на то, что их участники должны заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Конгрессе, и в Сенате до 1 июня. То есть до даты, когда истекает срок ультиматума главы Министерства финансов Джанет Йеллен. Как уже сообщалось, если до 1 июня стороны не договорятся, у Минфина могут закончиться средства, что, собственно, и станет началом дефолта по госдолгу.
На встрече с руководством ведущих американских банков Джанет Йеллен представила данные о катастрофических последствиях потенциального дефолта для финансовой системы страны.
Ситуация обострилась настолько, что тревогу выражают даже Китай и Международный валютный фонд. Их опасения понятны, ведь последствия дефолта США отразятся и на долларе, и на американских облигациях, и на имидже страны, являющейся ведущей экономикой мира. При этом не исключено, что Вашингтон постарается переложить всю тяжесть этих последствий на плечи других стран, которым абсолютно все равно, чей именно это будет дефолт – Джо Байдена или Кевина Маккарти, демократов или республиканцев.
И все-таки в столь мрачный финал верится с трудом. Судя по всему, Вашингтон, что называется, на девяностой минуте примет решение о повышении потолка госдолга. Как правило, лимиты заимствований Конгресс США увеличивает чуть ли не автоматически. Просто на сей раз Республиканская оппозиция, которая контролирует Палату представителей, требует взамен сократить бюджетные расходы сразу на несколько триллионов (!!!) долларов. И хотя выдвинутый в этой связи законопроект был утвержден в республиканском Конгрессе, у него нет шансов пройти в контролируемом демократами Сенате.
И что в таком случае? Неужели самая богатая страна в мире останется без денег? Маловероятно.
С другой стороны, все в жизни когда-нибудь происходит впервые…