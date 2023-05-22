Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:11

Хотя переговоры по потолку государственного долга США между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти были «весьма продуктивными», соглашение по-прежнему не достигнуто. И пока никто не берется предсказать, будет ли оно достигнуто вообще… В преддверии встречи с Маккарти президент Байден сказал, что не сомневается в достижении определенного прогресса.

«У нас будет соглашение по бюджету, и Америка не объявит дефолт», - заверил президент США, добавив, что лично он альтернативы не видит. Что же касается Маккарти, то его настрой куда менее оптимистичен. В частности, спикер Палаты представителей заявил, что ни за что не предложит Конгрессу увеличить потолок госдолга и что, по его мнению, законодателям давно уже пора изменить направление и масштабы федеральных расходов. «Давайте посмотрим, как мы дошли до этой ситуации, - сказал на пресс-конференции Кевин Маккарти. – До дефолта Байдена по госдолгу остается десять дней (встреча состоялась в понедельник – ред.). Несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам, президент месяцами игнорировал надвигающийся кризис. В результате из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым в истории США дефолтом». Примечательно, что Кевин Маккарти назвал надвигающийся финансовый кризис «дефолтом Байдена». Как пишут американские СМИ, после встречи с президентом Маккарти сообщил однопартийцам за закрытыми дверями, что исполнительная и законодательная власти нисколько не приблизились к сделке. По словам спикера, Джо Байден, настаивая, чтобы Маккарти исполнил свою часть работы по увеличению потолка государственного долга, пытается таким образом «переписать историю» и свалить на него вину за грядущий дефолт. На самом деле именно Байден больше ста дней отказывался вести переговоры на эту тему. Хотя демократы в Белом доме утверждают обратное, требования по вопросам госдолга, выдвигаемые представителями Республиканской партии, стали препятствием для соглашения между Конгрессом и администрацией Белого дома. По словам демократов, именно лидеры республиканцев, а вовсе не президент США или руководство Демократической партии угрожают Соединенным Штатам беспрецедентным дефолтом.

По их мнению, республиканцы берут экономику в заложницы и подталкивают страну на грань дефолта, который может стоить миллионов рабочих мест и ввергнуть страну в чудовищную по масштабам рецессию. Демократы уже подсчитали, что бюджетное предложение их политических оппонентов лишит страну 100 тысяч рабочих мест для учителей и вспомогательного персонала, сократит две тысячи должностей в правоохранительных органах и может поставить под угрозу медицинское обслуживание миллионов американцев. Одновременно эти меры расширят налоговые льготы для корпораций и наиболее богатых граждан страны. А потому считают, что еще можно достичь разумного двухпартийного соглашения, если республиканцы вернутся за стол переговоров в духе доброй воли. Пока же переговоры поставлены на режим «пауза» несмотря на то, что их участники должны заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Конгрессе, и в Сенате до 1 июня. То есть до даты, когда истекает срок ультиматума главы Министерства финансов Джанет Йеллен. Как уже сообщалось, если до 1 июня стороны не договорятся, у Минфина могут закончиться средства, что, собственно, и станет началом дефолта по госдолгу. На встрече с руководством ведущих американских банков Джанет Йеллен представила данные о катастрофических последствиях потенциального дефолта для финансовой системы страны.