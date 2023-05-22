Крупнейшая экономика Евросоюза скатилась

Экономика Германии сокращается два квартала подряд – это позволяет говорить о технической рецессии крупнейшей экономики Евросоюза. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

Согласно статистическим данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Германии сократился с января по март на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, и таким образом, экономика сократилась второй квартал подряд. Если два квартала подряд являются отрицательными, то говорят о технической рецессии.

Экономический рост замедлился из-за сокращения частного потребления. В первом квартале оно упало на 1,2%. Одной из причин этого, вероятно, является потеря потребителями покупательной способности вследствие высокой инфляции. Государственное потребление также сократилось на 4,9%.

При этом значительного подъема пока не прогнозируют.