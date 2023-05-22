Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха, нарастить присутствие на Кавказе и дискредитировать российскую миротворческую политику. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.

"Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу.