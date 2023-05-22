Шойгу бьет в колокола: Запад идет в Карабах главное на этот час
Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха, нарастить присутствие на Кавказе и дискредитировать российскую миротворческую политику. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.
"Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу.
По его оценке, главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе".
"Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле. В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - заявил министр.