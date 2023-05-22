В июне целая неделя будет нерабочей

В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней в июне рабочие дни 27 и 30 июня 2023 года перенесены на выходные дни 24 и 25 июня соответственно.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Таким образом, 24 июня (суббота) и 25 июня (воскресенье) будут рабочими днями, а 26, 27, 28, 29 и 30 июня - нерабочими. Следующие два дня, 1 и 2 июля, выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, будет 7 нерабочих дней подряд.

Отметим, что 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджана. Этот день ежегодно отмечается как официальный государственный праздник и считается нерабочим. 28 и 29 июня будет отмечаться праздник Курбан Байрам.