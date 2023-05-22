МИД России призвал строить азербайджано-армянский мир на устойчивом фундаменте

Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения. При этом азербайджанской и армянской сторонам самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый мир, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Отвечая на вопрос о подготовке мирного договора между сторонами, он указал, что «с учетом крайней чувствительности этих вопросов мы не можем комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению».

«Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов. При этом, разумеется, мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения», - добавил замглавы МИД России.

Он напомнил, что «Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией»: «В трехстороннем заявлении лидеров по итогам саммита в Сочи 31 октября 2022 года подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе».

Галузин уверен, что «эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период с ноября 2020 года».

«Они лежат в основе процесса армяно-азербайджанской нормализации и формируют дорожную карту примирения Баку и Еревана. Она включает в себя шаги по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации армяно-азербайджанской границы и развитию контактов по линии гражданского общества», - отметил он.

Возвращаясь к теме мирного договора, он отметил, что российская сторона помогает «сторонам находить точки соприкосновения, выходить на устраивающие их формулировки и компромиссы».