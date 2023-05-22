Турция надеется замедлить ослабление лиры Bloomberg
Центральный банк Турции готов продлить паузу в повышении процентных ставок, поскольку он пытается сохранить стабильность курса лиры всего за несколько дней до второго тура президентских выборов, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается переизбрания на новый срок.
Агентство Bloomberg опросило экономистов, которые единодушны в прогнозе: «Комитет по денежно-кредитной политике оставит свою недельную ставку репо на уровне 8,5% в четверг. Комитет ранее описывал свою позицию как «адекватную», что является сигналом о том, что никаких изменений уровня ставки не предвидится. Решение удерживать ставки третий месяц подряд может выиграть Центральному банку больше времени, поскольку он сталкивается с понижательным давлением на турецкую валюту в преддверии голосования в воскресенье».
«Мы ожидаем, что Центральный банк Турции сохранит свою процентную ставку на прежнем уровне на своем майском заседании даже при инфляции выше 40%. Вероятно, он продолжит использовать банковское регулирование и альтернативные методы, чтобы обуздать негативное мнение о лире из-за своей мягкой политической позиции», — сказал Сельва Бахар Базики, экономист Bloomberg Economics.
Отмечается, что поскольку лира уже торгуется вблизи рекордно низкого уровня, более длительная пауза является одним из немногих оставшихся вариантов политики, поскольку на рынке растут ожидания более резкого снижения, независимо от того, кто победит во втором туре голосования. Высшие должностные лица, включая министра финансов Нуреддина Небати, ясно дали понять, что повышение ставок не стоит на повестке дня.