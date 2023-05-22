Центральный банк Турции готов продлить паузу в повышении процентных ставок, поскольку он пытается сохранить стабильность курса лиры всего за несколько дней до второго тура президентских выборов, на которых действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается переизбрания на новый срок.

Агентство Bloomberg опросило экономистов, которые единодушны в прогнозе: «Комитет по денежно-кредитной политике оставит свою недельную ставку репо на уровне 8,5% в четверг. Комитет ранее описывал свою позицию как «адекватную», что является сигналом о том, что никаких изменений уровня ставки не предвидится. Решение удерживать ставки третий месяц подряд может выиграть Центральному банку больше времени, поскольку он сталкивается с понижательным давлением на турецкую валюту в преддверии голосования в воскресенье».