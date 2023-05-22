Kapital Bank реализовал совместный проект с Women Bankers Club

21 мая 2023 года Women Bankers Club (WBC), первый и единственный женский клуб банкиров в Азербайджане, совместно с Kapital Bank провел мероприятие под названием Yetər ki, varsan! («Ты есть и этого достаточно!»). На ивенте присутствовали члены Women Bankers Club, женщины, работающие на руководящих должностях в финансовом секторе страны, члены экспертной группы Ассоциации банков Азербайджана и другие гости.

В ходе мероприятия психолог Гюльнара Акбарова выступила на тему «Ты есть и этого достаточно!», председатель правления PASHA Insurance Ульвия Джаббарова поговорила о «Своей философии успеха», консультант по личной трансформации Мехмет Байрамоглу затронула тему «Кто я?», эксперт по трансформации, гештальт-коуч Севда Алиева рассказала о «Ikigai 2.0 или алгоритм трансформации».

WBC — это нетворкинг-платформа, нацеленная на сплочение женщин, работающих в финансовом секторе. Клуб, количество членов которого насчитывает более тысячи человек, с момента своего создания постоянно проводит различные тренинги, мастер-классы и образовательные проекты.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 115 филиалах и 30 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.