Украинская разведка о боях на территории России видео; обновлено 20:36
Главное управление разведки Украины подтвердило, что бойцы «Российского добровольческого корпуса» сегодня были в Белгородской области России, причем часть из них остается на территории страны.
*** 13:45
Бойцы воюющего в составе украинской армии «Русского добровольческого корпуса» опубликовали видео, снятое, как утверждается, на территории Белгородской области России.
Дата съемки видео не уточняется.
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