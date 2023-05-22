Лукашенко готов к нападению поляков

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности подавить якобы планируемый вооруженный переворот в Беларуси, о планах которого заявил экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

«То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно», - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что белорусские специалисты «отслеживают этих ребят», о которых говорил польский «больной генерал».

«Мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», - сказал Лукашенко.

Ранее Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Беларуси произойдет вооруженный переворот, который польские власти намерены поддерживать.