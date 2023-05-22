В Баку транссексуалы разгромили отель и провели акцию протеста

В ночь на 22 мая жители города Баку Субхан Шарифзаде (2003 г.р.) и Самир Гадымзаде (2004 г.р.) избили жителя столицы (1979 г.р.) и уничтожили имущество отеля, причинив объекту ущерб в размере 1000 манатов.

Об этом haqqin.az сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев. По его словам, эти лица были задержаны сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.

Также сообщалось, что 23 мая около 22:30 Фаиг Алвердиев, Заур Аскеров, Али Меликов, Али Ахмедов, Джавид Набиев, Орхан Мамедов и Сеймур Аллахвердиев собрались перед зданием 37-го Хатаинского районного отделения полиции и протестовали против задержания своих знакомых.

Следует отметить, что виновниками инцидента были представители сексуальных меньшинств.