Представитель ООН: Ситуация с минами в Азербайджане крайне удручающая

Можно изготовить мину за 1 доллар, но ее безопасная очистка обойдется в тысячи долларов, заявила координатор-резидент ООН Владанка Андреева на второй международной конференции «Противоминная деятельность - путь к достижению Целей устойчивого развития» в Агдаме.

По ее словам, ситуация с минным загрязнением в Азербайджане удручающая: «С 1991 года жертвами мин стали в общей сложности 3 377 человек, в том числе 358 детей и 38 женщин. Только за последние два года 55 человек погибли, еще 244 получили серьезные травмы».

Андреева отметила, что несколько тысяч квадратных километров заминированной территории показывает актуальность решения этой проблемы.

«Пока эти районы не будут разминированы, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев будет невозможным. Кроме того, мины будут препятствовать строительству необходимой инфраструктуры, прокладке дорог и использованию сельскохозяйственных угодий», - отметила она.