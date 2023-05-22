Азербайджанцы назвали самые близкие для себя страны
83,6% граждан Азербайджана считают самыми близкими для себя тюркские страны, следует из результатов опроса, проведенного Центром социальных исследований.
12% граждан Азербайджана считают наиболее близкими исламские страны, 8,6% - постсоветские государства.
6,5% респондентов назвали самыми близкими соседние страны, 2,1% - западные страны. 1,8% опрошенных не испытывали близости ни к одной стране, 1,6% затруднились дать ответ.
Опрос проводился 14-17 мая среди 384 респондентов старше 18 лет.