Глава украинской разведки о тяжелом ранении

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов впервые рассказал о своем серьезном ранении, передают украинские СМИ.

Буданов рассказал, что в ходе военных действий в Донбассе получил тяжелое ранение. По его словам, всего у него было три ранения. Одно из них было тяжелым, обломок мины попал под сердце.

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но, в принципе, жить можно», — рассказал Буданов, не уточнив, когда именно был ранен.