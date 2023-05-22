Как уже сообщал haqqin . az , недавно в Калифорнии было совершено нападение на известного активиста из Южного Азербайджана Ахмеда Обали. Касательно этого происшествия появилась сенсационная информация. Хотя изначальная версия гласит, что за нападением могут стоять иранские спецслужбы, газета The New York Sun со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Обали был избит собственным сыном. Впрочем, семья активиста опровергает эту версию.

Ахмед Обали, азербайджанец по национальности, родился в Иране, но покинул страну после Исламской революции 1979 года. Он обосновался в Сан-Диего в 1985 году, а затем переехал в Чикаго, где получил степень бакалавра в университете Иллинойса. Там он создал свой телеканал, вещающий сейчас на сайте Gunaz.TV.

В результате недавнего происшествия Ахмед Обали получил серьезные травмы и был госпитализирован. Стало известно, что ему уже сделали операцию. Тяжелые травмы также получил сын активиста. Тем не менее, по данным The New York Sun, последний как раз и является виновным в данном инциденте. При этом американское издание отмечает, что полученные им визуальные доказательства все же противоречат версии, выдвинутой полицией.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на выпускном вечере сына Ахмеда Обали, который окончил юридический факультет калифорнийского вуза. Следователи, ведущие это дело, утверждают, что происшествие вовсе не обязательно имеет политические мотивы, а является следствием внутрисемейного спора. В пресс-релизе, выпущенном канцелярией начальника полиции города Сан-Хосе, сообщается, что «жертва опознала своего сына как подозреваемого». Также в пресс-релизе утверждается, что детективы полиции и патрульные «получили ордер на арест подозреваемого Дениза Обали». На основании этого ордера полицейские «нашли подозреваемого в его доме в Кэмпбелле и без сопротивления взяли его под стражу. Подозреваемый был заключен в главную тюрьму округа Санта-Клара по обвинению в покушении на убийство.

Этот полицейский отчет застал врасплох некоторых друзей семьи, которые первоначально предполагали, что дело имело политические мотивы. Теперь они находятся в замешательстве, а некоторые яростно отрицают выдвинутую полицией версию.

Как отмечается в сообщении председателя Общества азербайджанцев Великобритании Фариды Панаховой, размещенном на сайте телеканала Gunaz.TV, «состояние Дениза, сына активиста Ахмеда Обали, еще хуже, чем состояние его отца».

На фотографии, сделанной корреспондентом The New York Sun, запечатлен Ахмед Обали на больничной койке, подключенный к дыхательному аппарату и другим устройствам поддержания жизнедеятельности. Его лицо покрыто синяками, глаза закрыты. На другой фотографии изображен Дениз – тоже на больничной койке и тоже с закрытыми глазами. Он действительно выглядит едва ли не хуже, чем его отец.