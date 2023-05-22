Калашников о Карабахе: Побегали, побегали, вернулись к России

В результате предстоящей встречи (лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве) вряд ли будет подписано мирное соглашение, оно еще не готово, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Из-за политических танцев некоторые привлекают к процессу европейцев и американцев. Побегали, побегали и вернулись к России. Западные страны точно ничего не решают. Если они что-то и делают, то лишь для того, чтобы разделить Южный Кавказ в своих интересах и создать проблемы Москве.

Они давно состояли в Минской группе ОБСЕ и ничего не делали. Так и сейчас. Все решается в Москве. Не потому, что Москва или Путин такие великие. Дело в том, что речь идет о трех соседях, для которых армяно-азербайджанское урегулирование - жизненно-важный вопрос. В том числе и для России с точки зрения экономических и логистических вопросов.

Не говоря уже о том, что мы просто все дорожим тем, что когда-то были в одной семье и говорим на одном языке. Лидеры стран относятся друг к другу с уважением. А это значит, что и с доверием. В каких-то вопросах лидеры продвинутся, в чем-то не договорятся. Но этот конфликт рано или поздно надо было прекращать, а сейчас нужно заключать мир», - сказал Калашников.