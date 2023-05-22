Арсенян: Пашинян дает сигнал Баку

«Армянская сторона настроена оптимистично и рассчитывает на конструктивный диалог и работу. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что при определенных условиях признает территориальную целостность Азербайджана. Так же, как в свое время при создании СНГ страны признали территориальную целостность друг друга.

Армянское правительство таким образом дает сигнал, что Ереван готов к переговорам. Мы хотим, чтобы международные партнеры и наш контрагент, в частности Азербайджан, восприняли всерьез наши слова и увидели, что мы искренне стремимся к заключению мирного договора.

Это краеугольный камень переговорного процесса. Мы делаем шаг, чтобы убрать все претензии друг к другу. Тем самым мы даем импульс переговорному процессу. Надеемся, что наш этот шаг правильно оценят и в Москве, и в Баку. Мы ценим политическую волю России и ее усилия», - сказал Арсенян.