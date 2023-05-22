Под председательством Азербайджана состоялось совещание в рамках сессии ВОЗ

Было отмечено, что Азербайджан принят членом ОЭС в 1992 году и активно участвует в работе Организации: «Так, в 2010 году в Баку состоялось 1-е совещание министров здравоохранения стран-членов ОЭС. В этом году Азербайджан, используя свой мандат председательства в ОЭС, приглашает страны-члены Организации к обсуждению реалий постпандемического восстановления, обмену опытом в этом направлении и к более тесному сотрудничеству».

Поприветствовав участников встречи, министр здравоохранения Азербайджана в первую очередь выразил признательность за избрание его председателем 5-го совещания министров здравоохранения ОЭС. Теймур Мусаев подчеркнул, что нынешняя встреча министров здравоохранения ОЭС является первым совещанием после того, как ВОЗ объявила об окончании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.

Теймур Мусаев отметил, что за последние 15 лет проделана конструктивная работа по укреплению потенциала здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане, построены и капитально отремонтированы более 700 медицинских учреждений. Помимо этого, сделан акцент на формирование непрерывного профессионального образования медицинских кадров. С 2011 года программа резидентуры (специализация) заменила годовую программу интернатуры в качестве второй ступени высшего медицинского образования. Так, обновлен учебный план Азербайджанского медицинского университета, являющегося ведущим высшим медицинским учебным заведением cтраны, программы получили международную аккредитацию.

Министр также отметил, что вскоре после начала пандемии правительство Азербайджана создало Рабочую группу для координации деятельности государственных органов в борьбе с COVID-19. В то же время для поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан внес добровольный финансовый вклад в ВОЗ в размере 10 миллионов долларов США, из которых 5 миллионов были выделены непосредственно Ирану, а также безвозмездно передал странам-членам Движения неприсоединения 150 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Касаясь вопроса о некоторых препятствиях на пути постпандемического восстановления в Азербайджане, министр отметил: «В 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Большая часть населенных пунктов в освобожденных от оккупации районах страны разрушена, в то же время земли загрязнены большим количеством мин и взрывчатых веществ. К сожалению, с точки зрения минной активности Азербайджан является одной из самых загрязненных стран мира».