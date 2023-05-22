Бутаев пытался пошутить и оказался на скамье подсудимых

Завершилось предварительное следствие по делу 22-летнего жителя Сумгаита Фарида Бутаева, который дал ложную информацию о готовящемся теракте в Бакинском метрополитене.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в исполнении судьи Айнур Рзаевой, подготовительное заседание назначено на 30 мая.

Бутаев в начале марта этого года распространил в социальных сетях голосовое сообщение о том, что в Бакинском метрополитене будет совершен террористический акт. Сотрудники Службы государственной безопасности задержали молодого человека, против него возбудили уголовное дело по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК Азербайджана.