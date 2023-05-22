Южная Корея тайно поставила Украине сотни тысяч снарядов

Южная Корея достигла с Вашингтоном конфиденциальной договоренности по поводу передачи Украине артиллерийских снарядов и поставила крупную партию на сотни тысяч боеприпасов, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные своих источников.

СМИ уточняют, что к «общему знаменателю» в этом вопросе стороны пришли после более чем года дискуссий на этот счет. Это случилось благодаря визиту президента страны Юн Сок Ёля (в апреле он приехал в Вашингтон ради встречи с американским лидером Джо Байденом).