Партия Пашиняна: Вашингтон хочет мира на Южном Кавказе

Настолько интенсивно Армения и США не взаимодействовали за всю историю двусторонних отношений, сказал журналистам секретарь парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

«Вашингтон заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе, и Ереван сотрудничает с коллегами на этом треке», - сказал он.

Деталей вашингтонских переговоров Ованнисян раскрывать не стал, заявив, что это может навредить процессу, но подчеркнул, что все делается для скорейшего подписания мирного соглашения.