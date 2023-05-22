В России ликвидировали партию Немцова

Верховный суд России по административному иску Министерства юстиции ликвидировал "Партию народной свободы" (ПАРНАС), в которую входили экс-премьер РФ Михаил Касьянов и политик Борис Немцов, который был убит в 2015 году.

Согласно решению суда, ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и иные структурные подразделения.

Отметим, что партия в 2010-е годы была одной из немногих зарегистрированных оппозиционных политических сил.