Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с группой катарских офицеров, которые прошли курс повышения квалификации в академии министерства.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в мероприятии также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Катара в Баку Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль Хинзаб.

Министр выразил надежду, что участие катарских офицеров в курсах повышения квалификации в академии МЧС придаст новый импульс расширению связей.

Гейдаров поздравил офицеров, успешно завершивших курс, и выразил уверенность в том, что полученные в Академии знания будут полезны в их профессиональной деятельности.

В свою очередь, посол отметил, что высоко оценивает деятельность МЧС Азербайджана в борьбе с чрезвычайными ситуациями, произошедшими как внутри страны, так и за рубежом, в частности, по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Затем министр вручил сертификаты катарским офицерам, успешно прошедшим международный курс «Управление чрезвычайными ситуациями».