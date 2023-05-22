Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин оценил вероятность давления США на Азербайджан из-за проходящего по его территории участка транспортного коридора «Север-Юг», напрямую соединяющего Россию с Ираном.

«Не думаю, что Вашингтон заставит Баку перекрыть этот маршрут, потому что там целая сеть очень сложных отношений: Баку, Еревана, Израиля, США, Франции. Все замешано на Южном Кавказе», - поделился эксперт.

Сажин добавил, что у американцев с Азербайджаном самые лучшие отношения среди всех трех закавказских республик, а Азербайджан имеет близкие отношения с Израилем.