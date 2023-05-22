В Британии закрылся «офис Хаменеи»

Британский исламский центр, который распространял идеи шиизма в Британии, объявил о приостановке своей деятельности, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что в центре, известном как «офис верховного лидера Хаменеи», проводились религиозные церемонии. В последнее время иранцы, проживающие в Британии, проводили акции перед зданием центра с требованиями его закрыть.

С 2018 г. руководителем «офиса» был представитель верховного лидера Ирана Хашим Мусави.