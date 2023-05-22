Наехавшего на полицейских Исмаилова наказали

В Азербайджане задержали водителя, который не подчинился требованию дорожной полиции остановиться и совершил наезд на полицейских.

Согласно информации, 24 мая около 11:50 на 47,5 км автодороги Баку - Газах - Грузия водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" с государственным регистрационным номером 16-BD-057 Исмаилов Ровшан был задержан для определения веса груза. Однако Исмаилов, агрессивно отреагировавший на требование взвесить груз, отказался выполнить законное требование полиции и попытался наехать на сотрудников полиции, пытаясь уйти с места происшествия.

В результате принятых мер водитель грузовика был задержан, и в связи с тем, что он не выполнил законное требование полиции, дело было направлено для рассмотрения в Гарадагский районный суд. Решением суда Р.Исмаилов признан виновным и привлечен к административной ответственности.