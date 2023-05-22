Не пропустите мегаскидки до 60% в магазинах Kontakt

Kontakt объявляет о последнем в мае «Ахшам базары» с мегаскидками до 60%, на этот раз в 9 магазинах. Только 26 мая в магазинах сети Kontakt:

- «Украинский круг»;

- «Метро Иншаатчылар»;

- «Гянджлик»;

- «Хырдалан»;

- «Сумгаит 10-й мкр»;

- «Гянджа Гранд Кавказ» с 21:00 до 00:00;

- а в магазинах «Масаллы», «Гейчай» и «Загатала» с 19:00 до 22:00 будут действовать мегаскидки до 60% при покупке наличными на товары, которые вы давно хотели приобрести, но не могли.

Кроме того, сеть предлагает своим клиентам возможность разбить скидочную цену на 3 месяца. Но это еще не все: если у вас есть таксит-карта, вы можете разбить скидочную цену на 18 месяцев без процентов.

Итак, встречайте некоторые из наших лучших предложений. При покупке наличными вы сможете приобрести:

  • Смартфон BLACKVIEW A55 с памятью 16 ГБ и широким экраном 6,5" всего за 199 манатов вместо 260;
  • Кондиционер Hoffmann с площадью покрытия 20-30 м2 за 499 манатов вместо 720;
  • Смарт-телевизор LG с диагональю экрана 109 см и функцией 4K UHD всего за 799 манатов вместо 1200;
  • Паровой утюг Hoffmann мощностью 2000 Вт с шоковой скидкой всего за 16 манатов вместо 60.

Не упустите скидочные возможности! Дополнительную информацию можно получить, обратившись в колл-центр *6060, или найти адрес ближайшего магазина здесь.