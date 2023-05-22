Ованнисян: Россия предлагала отложить «вопрос» Карабаха, но не смогла настоять

Россия действительно предлагала отложить на будущее решение «вопроса статуса» Карабаха, то есть сохранить статус-кво. Об этом заявил журналистам секретарь фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

«Мы согласились на это, премьер-министр Армении публично об этом заявлял. Но после этого Россия не смогла настоять на своем предложении, думаю, по причине позиции Азербайджана», - сказал Ованнисян.