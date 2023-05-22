NEQSOL Holding будет сотрудничать с глобальным поставщиком обучения O'Reilly

В рамках сотрудничества работники NEQSOL Holding получат доступ к обширной библиотеке O'Reilly, которая содержит более 50 000 электронных книг, видеороликов и онлайн-курсов по различным темам, включая разработку программного обеспечения, науку о данных и лидерство. Кроме того, O'Reilly предлагает сотрудникам холдинга курсы профессионального обучения, помогающие получить отраслевые сертификаты, такие как AWS, Google Cloud и Microsoft Azure.

Партнерство направлено на повышение технологических навыков сотрудников NEQSOL Holding и поможет обеспечить их устойчивыми знаниями и навыками в современной быстро меняющейся бизнес-среде.

NEQSOL Holding объявляет о новом сотрудничестве с O'Reilly, всемирно признанным поставщиком технического обучения и учебных ресурсов, посредством своей цифровой платформы обучения NEQSOL Academy.

«Мы рады сотрудничеству с O'Reilly и возможности предоставить нашим работникам доступ к качественным онлайн-ресурсам для обучения. Наши сотрудники являются самым ценным активом, и мы будем продолжать инвестировать в их обучение и развитие. Стратегическое партнерство с O'Reilly позволит нам улучшить технологические навыки наших сотрудников и способствовать их карьерному росту в соответствующих областях, что имеет большое значение для нашего долгосрочного успеха», - отметил Мерич Тунч, Главный Директор по Человеческому Капиталу NEQSOL Holding.

O'Reilly - это международно признанная онлайн-платформа обучения, которая помогает совершенствоваться в быстро меняющемся мире. Платформа предлагает интерактивное и персонализированное обучение по широкому кругу тем с помощью онлайн-обучения в режиме реального времени, книг, видео, официально сертифицированных учебных материалов и программного обеспечения.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.