GameSummit – первое крупное игровое мероприятие в Азербайджане

11 июня во Дворце Ручных игр состоится GameSummit - первое крупное игровое мероприятие в стране, которое объединит геймеров, косплееров и всех фанатов отличного отдыха!

Каждый посетитель сможет окунуться в мир азербайджанских и международных компьютерных, консольных и мобильных игр и познакомиться с разработчиками. Мероприятие организовано при поддержке компании CityNet, а также в тесном сотрудничестве между Gaming League Azerbaijan (GLA) - крупнейшей киберспортивной организацией в Азербайджане и на Южном Кавказе, Guardians of the Maiden Tower (GMT) - киберспортивным брендом, который представляет Азербайджан на международной сцене, Metavibes - платформой для проведения онлайн-мероприятий с использованием технологий блокчейна и метавселенной, AGDA - ассоциацией крупнейших игровых студий в Азербайджане, а также опытными специалистами в сфере косплея.

В рамках GameSummit будут проводиться чемпионаты по различным крупным играм, включая гоночные и разнообразные симуляторы. Участники смогут соревноваться в захватывающих турнирах, где будут определены лучшие из лучших. Также будет организованы чемпионаты по ретро-геймингу и настольным играм, чтобы воссоздать атмосферу старых классических игр и насладиться стратегическими схватками за игровыми досками. Играйте в знаменитые хиты прошлых лет и вспомните, как начиналась история видеоигр!

В рамках мероприятия будет организована VR-зона, где каждый сможет получить уникальный игровой опыт и насладиться новинками в сфере виртуальных развлечений.

GameSummit будет обеспечен современными игровыми ноутбуками и персональными компьютерами, чтобы ничто не отвлекало от главного - самих игр. Каждый посетивший мероприятие сможет бесплатно принять участие в любом чемпионате и поиграть в абсолютно любую игру, представленную на выставке. Возможность участия открыта для всех, и каждый сможет испытать свои силы и навыки в соревнованиях.

Немаловажной частью мероприятия станет косплей-конкурс, где участники смогут продемонстрировать свои лучшие костюмы на тему игр, аниме, комиксов и других направлений гик-культуры. А секретами мастерства и своим богатым опытом поделится с участниками известный зарубежный косплеер. Участие в косплее также открыто для всех!

В программе мероприятия также предусмотрены K-Pop танцы и каверы, которые подарят посетителям незабываемые эмоции и впечатления.

На мероприятии будет возможность приобрести разнообразные аксессуары и сувениры, связанные с играми, аниме, комиксами и гик-культурой в целом.

Не упустите возможность стать частью истории и принять участие в первом крупном игровом мероприятии в стране!

Приобрести билеты на мероприятие вы можете по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/other/game-summit/90586.