Кремль не знает, как завершится встреча Алиева, Пашиняна и Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России.
«Нет, прогнозов быть не может», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
Песков также не стал отвечать на вопрос, рассчитывает ли Кремль на достижение каких-либо договоренностей. «Давайте дождемся встречи», - предложил Песков.
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