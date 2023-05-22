Кремль не знает, как завершится встреча Алиева, Пашиняна и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России.

«Нет, прогнозов быть не может», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков также не стал отвечать на вопрос, рассчитывает ли Кремль на достижение каких-либо договоренностей. «Давайте дождемся встречи», - предложил Песков. 