Путин назвал важным взаимное признание территорий Азербайджана и Армении

Президент РФ Владимир Путин считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Азербайджана и Армении. Об этом глава российского государства заявил после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, разгоревшейся на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг.

«Гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали - и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договоренность тоже принципиального характера», - сказал российский лидер.

«Это, действительно, база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение», - добавил Путин.