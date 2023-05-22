Появилось видео с главкомом Украины. Русские писали, что он ранен

В ролике Штефан сообщает, что запись сделана в четверг, 25 мая. «В течение мая мы наблюдаем фееричные фантастические истории от рашн-пропаганды. А также различные конспирологические версии от так называемых экспертов», - говорит украинский военный.

После он обещает «открыть страшную тайну о главнокомандующем Вооруженных сил Украины, и после этого камера показывает Залужного, сидящего за тем же столом.

«Большое спасибо всем украинцам, вместе обязательно победим – и не только сегодня, всегда», - заявляет на записи Залужный.

В среду российские государственные СМИ утверждали со ссылкой на неназванные источники, что Залужный якобы получил ранение, и ему была сделана трепанация черепа. Позже глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство «получает данные о ранении» Залужного, но он не может «гарантировать, что эта информация на 100% достоверна».