Алиев: Зангезурский коридор станет частью международных железнодорожных маршрутов

Азербайджан является важным участником проекта транспортного коридора Север-Юг. Об этом в частности сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Мы инициировали также создание Зангезурского коридора, который не только свяжет основную часть страны с ее Нахчыванской Автономной Республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов», - отметил глава государства.

Президент Алиев подчеркнул, что в Азербайджане функционируют 8 международных аэропортов, два из которых - в Физули и Зангилане – на освобожденных от оккупации землях построены за последние два года. «Девятый международный аэропорт строится в освобожденном Лачине и будет сдан в эксплуатацию в 2025 году», - сказал президент Азербайджана.