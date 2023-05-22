Евросоюз объявил: Больше не зависим от России

За последние 12 месяцев ЕС показал, что способен противостоять России и ее попыткам использовать источники энергии как оружие, сказал он.

Европейский союз больше не зависит от российского ископаемого топлива, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Об этом информирует "Дойче велле".

«Импорт российского угля в ЕС прекратился, импорт нефти составляет ничтожную долю того, что было до войны, а российский газ быстро исчезает с рынка ЕС», - отметил Макфи.

Так, поставки трубопроводного российского газа исторически составляли около 45-50 процентов импорта Евросоюза до полномасштабного вторжения России в Украину. К марту 2023 года этот показатель снизился до 8 процентов.

Представитель Еврокомиссии пояснил, что это стало возможным благодаря трем факторам. Первый - работе с надежными поставщиками, у которых страны ЕС в 2022 году закупили на 70 млрд кубометров газа больше. Главными экспортерами стали США и Норвегия, при этом усилия Еврокомиссии по поиску альтернативных партнеров продолжаются.

Вторым решающим фактором стали коллективные усилия граждан и предприятий в Евросоюзе по энергосбережению. В начале энергетического кризиса Еврокомиссия предлагала снизить потребление газа на 15 процентов, но в результате этот показатель достиг почти 18 процентов.

Третий фактор - энергия из возобновляемых источников: в 2022 году в Евросоюзе выработали на 16 процентов больше ветряной и солнечной энергии, чем годом ранее, что позволило заменить 11 миллиардов кубометров российского газа, сообщили в Брюсселе. Для дальнейшего развития этого направления страны-члены ЕС имеют доступ к фонду в 270 миллиардов евро, который был создан, чтобы помочь им полностью отказаться от российских энергоносителей.

Сейчас газохранилища в Евросоюзе заполнены на 66 процентов, что является историческим максимумом для этого времени года, подчеркнул Макфи. Цель Брюсселя - достичь 90 процентов к первому ноября.