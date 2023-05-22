Сегодня в Лейпциге (Германия) при участии министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, делегаций высокого уровня и представителей ряда международных организаций прошел саммит Международного транспортного форума (МТФ) под названием «Транспорт, способствующий устойчивой экономике».

На состоявшемся в рамках саммита заседании Совета министров транспорта Азербайджан впервые в истории единогласно был избран президентом МТФ на 2025-2026 годы.

Принимавший участие в мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов выразил глубокую признательность государствам-членам МТФ за оказанное стране высокое доверие. Он также проинформировал участников заседания о работе и приоритетах, которые предстоит выполнить в период президентства Азербайджана в МТФ.

Кроме того, Гумматов рассказал о Зангезурском коридоре, который может оказать существенное влияние на расширение транзитного потенциала «Срединного коридора» и привести к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона.

Избрание Азербайджана президентом влиятельной международной организации еще раз свидетельствует о том, что наша страна является надежным партнером в глобальном масштабе, в том числе и в сфере транспорта.

Таким образом, наша страна получила возможность непосредственного участия в управлении организацией международных транспортных перевозок. А это имеет особое значение с точки зрения обеспечения поддержки интересов страны и отраслевой деятельности на международном уровне.

Следует отметить, что кандидатура страны на выборах президента МТФ на 2025-2026 годы была зарегистрирована посредством подачи обращения в организацию в 2022 году. В связи с избранием на пост президента МТФ Азербайджан будет исполнять обязанности вице-президента в период с 2023 до 2024 года и первого вице-президента организации – с 2024 до 2025 года.

В то же время завершение страной процесса интеграции требований Хартии качества международных перевозок МТФ во внутреннее законодательство получило высокую оценку государств-членов организации.

Для справки: Международный транспортный форум насчитывает 66 государств-членов. Азербайджан стал полноправным членом МТФ в 1998 году.