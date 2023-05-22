Азербайджан экстрадировал граждан из России и Польши

Двое объявленных в международный розыск граждан Азербайджана были экстрадированы в страну, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании ходатайств Генеральной прокуратуры в соответствии с требованиями Европейской конвенции от 13.12.1957 года «Об экстрадиции» и соответствующих дополнительных протоколов Республики Польша, а также Конвенции от 22.01.1993 года «О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» России принято решение об экстрадиции граждан Азербайджана Юсифа Алиева и Ламина Велиева на родину.

Так, в связи с тем, что были выявлены серьезные подозрения в совершении Ламином Велиевым кражи, а Юсифом Алиевым грабежа на территории Азербайджана, они были объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

25 мая Ламин Велиев и Юсиф Алиев были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста.