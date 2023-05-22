Иран и Армения создают свободную экономическую зону
Иран и Армения создадут совместную свободную экономическую зону Араз-Мегри, сообщает агентство «Fars».
Как сообщила руководитель отдела по координации работы с финансовыми организациями секретариата Высшего совета Ирана по свободным торгово-промышленным и особым экономическим зонам Зохре Бахребар, СЭЗ будет включать свободную торгово-промышленную зону Араз в провинции Восточный Азербайджан и город Мегри. Важность свободной экономической зоны, по словам чиновника, в том, что она находится в зоне коридора «Восток-Запад».